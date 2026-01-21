Οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδας: Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 22:00, το Μουσικό Σχολείο Ιλίου ανοίγει την αυλαία των ζωντανών συναντήσεων για την εκπομπή “Οι Έλληνες Τζαζίστες” στη Φωνή της Ελλάδας, με καλεσμένους του Πανταζή Τσάρα στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Το τζαζ μουσικό σύνολο των μαθητών του σχολείου θα παρουσιάσει διάφορες συνθέσεις από το κλασικό ρεπερτόριο της τζαζ, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή και τρομπετίστα Στέλιου Χατζηκαλέα και με συνοδεία στο πιάνο του καθηγητή και πιανίστα Κώστα Γιαξόγλου.

Στην εκπομπή θα μιλήσουν οι καθηγητές Στέλιος Χατζηκαλέας, Σωκράτης Βότσκος και Κώστας Γιαξόγλου για την πορεία της μπάντας αυτής, και εν γένει για τις ανάγκες ενός Μουσικού σχολείου, με την παρουσία στο στούντιο και του διευθυντή του σχολείου, Νίκου Ανεμοδουριώτη.

Θα μιλήσουν επίσης και οι πρωταγωνιστές της προσπάθειας, οι μαθητές!

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία: Διονύσης Λυμπέρης

Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ