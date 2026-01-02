«Οι Γάμοι του Φίγκαρο» του Μπωμαρσαί με «Σφραγίδα» Δημήτρη Ποταμίτη & μουσική Μίμη Πλέσσα

Με ένα ακόμη έργο του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα, από τα πιο δημοφιλή του είδους, κυρίως μέσω της ομότιτλης όπερας του Μότσαρτ, «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» καλωσορίζει τη νέα χρονιά με εύθυμη και κωμική διάθεση την Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ.

Χειρόγραφο του Μπωμαρσαί,

Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας

Σε ελεύθερη απόδοση, διασκευή, και σκηνοθεσία του αείμνηστου Δημήτρη Ποταμίτη, «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais παρουσιάστηκαν πρώτη φορά από το Θέατρο Έρευνας το 1981 στο Λυκαβηττό στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν στο ραδιόφωνο και μεταδόθηκαν πρώτη φορά από την εκπομπή Θεατρική Βραδιά τον Αύγουστο του 1983.

Η μουσική σύνθεση είναι του αξέχαστου Μίμη Πλέσσα και οι στίχοι των τραγουδιών του Δημήτρη Ποταμίτη.

D'après Jean-Marc Nattier, Portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (BMCF)

Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου

Τεχνική επιμέλεια: Σπύρος Καββακόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα



Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Βασίλης Μητσάκης – κόμης Αλμαβίβα,

κόμης Αλμαβίβα, Μαρία Κωνσταντάρου – κόμισσα Ροζίνα,

κόμισσα Ροζίνα, Δημήτρης Ποταμίτης – Φίγκαρο,

Φίγκαρο, Άννα Γεραλή – Σουζάνα,

Σουζάνα, Άννα Παϊτατζή – Μαρκελίνα,

Μαρκελίνα, Στέλιος Χαλκιαδάκης – Αντόνιο,

Αντόνιο, Μαρίνα Ταβουλάρη – Φανσέτα,

Φανσέτα, Αργύρης Παυλίδης – Κερουμπίνο,

Κερουμπίνο, Πάνος Χατζηκουτσέλης – Μπαρτόλο,

Μπαρτόλο, Τάκης Καρνάτσος – Μπαζίλιο,

Μπαζίλιο, Φιλοποίμην Ανδρεάδης – Διπλοχέρης και Λιοκαμμένος

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho