«Οι Γάμοι του Φίγκαρο» του Μπωμαρσαί με «Σφραγίδα» Δημήτρη Ποταμίτη & μουσική Μίμη Πλέσσα
Με ένα ακόμη έργο του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα, από τα πιο δημοφιλή του είδους, κυρίως μέσω της ομότιτλης όπερας του Μότσαρτ, «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» καλωσορίζει τη νέα χρονιά με εύθυμη και κωμική διάθεση την Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ.
Σε ελεύθερη απόδοση, διασκευή, και σκηνοθεσία του αείμνηστου Δημήτρη Ποταμίτη, «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais παρουσιάστηκαν πρώτη φορά από το Θέατρο Έρευνας το 1981 στο Λυκαβηττό στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν στο ραδιόφωνο και μεταδόθηκαν πρώτη φορά από την εκπομπή Θεατρική Βραδιά τον Αύγουστο του 1983.
Η μουσική σύνθεση είναι του αξέχαστου Μίμη Πλέσσα και οι στίχοι των τραγουδιών του Δημήτρη Ποταμίτη.
Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου
Τεχνική επιμέλεια: Σπύρος Καββακόπουλος
Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα
Ακούγονται οι ηθοποιοί:
- Βασίλης Μητσάκης – κόμης Αλμαβίβα,
- Μαρία Κωνσταντάρου – κόμισσα Ροζίνα,
- Δημήτρης Ποταμίτης – Φίγκαρο,
- Άννα Γεραλή – Σουζάνα,
- Άννα Παϊτατζή – Μαρκελίνα,
- Στέλιος Χαλκιαδάκης – Αντόνιο,
- Μαρίνα Ταβουλάρη – Φανσέτα,
- Αργύρης Παυλίδης – Κερουμπίνο,
- Πάνος Χατζηκουτσέλης – Μπαρτόλο,
- Τάκης Καρνάτσος – Μπαζίλιο,
- Φιλοποίμην Ανδρεάδης – Διπλοχέρης και Λιοκαμμένος
Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho