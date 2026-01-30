“Οι γιορτές των Μπουάτ”

Την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:00-14:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη συνεχίζει το αφιέρωμα στις Μπουάτ της Πλάκας, με ακόμη ένα αφιερωματικό επεισόδιο που ταξιδεύει τους ακροατές στη θρυλική εποχή των μπουάτ.

Καλεσμένοι της εκπομπής είναι τέσσερις καλλιτέχνες που έζησαν και συμμετείχαν σε ξεχωριστές στιγμές των μπουάτ, έγραψαν την δική τους, ξεχωριστή ιστορία και σημάδεψαν μία περίοδο εποικοδομητική, δημιουργική και έντονα βιωματική: Ο Λάκης Χαλκιάς, που ευτύχησε να ερμηνεύσει ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου στις μπουάτ, ο συνθέτης Μιχάλης Τερζής, που στις μπουάτ έγραψε τα πρώτα του τραγούδια αλλά και συνόδευσε πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, η συνθέτης, μουσικός και ερμηνεύτρια Μαίρη Δαλάκου, που έζησε τις μπουάτ από το "πρώτο βήμα” τους και μαζί με τον Σπύρο Καμπάνη ξεκίνησαν πρώτη την μπουάτ "Απανεμιά", και ο τραγουδιστής και ερευνητής Γιώργος Γιαννιώτης.

Οι καλεσμένοι αναφέρονται σε ιδιαίτερες και αξέχαστες στιγμές που έζησαν την εποχή αυτή, μεταφέροντάς μας την ατμόσφαιρα τον μικρών αυτών χώρων, μέσα στους οποίους γράφτηκαν μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των φιλοξενουμένων αλλά και υπέροχα τραγούδια της εποχής των μπουάτ.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 -14:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 01:00-03:00 το πρωί.

