Οι μαγικές μελωδίες της Marianna Sangita Angeletaki Roe

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τη Marianna Sangita Angeletaki Roe. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, κρουστός και συνθέτρια με ελληνική καταγωγή κατά το ήμισυ θα αναφερθεί στην εκπομπή για τις ποικίλες δράσεις της στον χώρο της μουσικής και θα παρουσιάσει το live album της "Spiti - Home", ένα μουσικό έργο που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε πολιτισμούς, γλώσσες και τοπία. Μεγαλωμένη ανάμεσα στη Μύκονο, στο Λαπωνέζικο Καουτοκείνο και έπειτα στο Τροντχάιμ, η Marianna Sangita θα μας πει ότι έχει βιώσει τις αντιθέσεις μεταξύ ενός ηλιόλουστου νησιού της Μεσογείου και μιας Σκανδιναβικής πόλης των Νήσων Φιόρδ. Μέσα από τη μουσική δημιούργησε το "δικό της σπίτι", ένα έργο-ύμνο στην ζωή, τη φύση, την αγάπη, τη φιλία και την ευαλωτότητα - έναν ηχητικό ιστό από μνήμες και τοπία, όπου η ζεστασιά της Μεσογείου συναντά την Σκανδιναβική απεραντοσύνη με παλλόμενους ρυθμούς και μαγικές μελωδίες. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο δραστήριο Ελληνισμό στη Νορβηγία.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, 22:00 - 23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 το πρωί της Τρίτης.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert