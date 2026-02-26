Οι MOb Trio στο Kosmos 93,6

Με αφορμή τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “MOb II”, το trio θα μιλήσει για τον ήχο, τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το άλμπουμ και τη διαδρομή τους στη σύγχρονη jazz σκηνή της Αθήνας.

Παράλληλα, θα μας προετοιμάσουν για τη live εμφάνισή τους στο Burger Disco Club αυτή την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 21:00, στο πλαίσιο του Low End.

Το Low End είναι το νέο clubnight που δημιούργησαν ο Μιχάλης Καμάκας και ο Δημήτρης Λιλής (Just Gazing), με στόχο να αναδείξει τον σύγχρονο αστικό και ηλεκτρονικό ήχο της Αθήνας. Περισσότερο από ένα απλό club event, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, όπου η σκηνή και το dancefloor συνυπάρχουν σε ένα πεδίο αλληλεπίδρασης και ζωντανής μουσικής εμπειρίας.