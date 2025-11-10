Ραδιόφωνο

Οι String Demons έρχονται στο Δεύτερο πρόγραμμα!

Οι String Demons έρχονται στο Δεύτερο πρόγραμμα!
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Πάνος Χρυσοστόμου συνομιλεί με την Λυδία και τον Κωνσταντίνο Μπουντούνη, τους String Demons, οι οποίοι θα πάρουν τα όργανα τους και θα έρθουν ζωντανά στο στούντιο!

Αναλυτικά Share
Share

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00 ο Πάνος Χρυσοστόμου συνομιλεί με την Λυδία και τον Κωνσταντίνο Μπουντούνη που πριν δέκα χρόνια αποφάσισαν να ενώσουν τα έγχορδά τους και να δημιουργήσουν ένα σχήμα που παίζει με την ίδια ευχέρεια metal, ρεμπέτικα αλλά και ελληνικά παραδοσιακά με ραπ τεχνοτροπίες. Ένα ρεπερτόριο που απλώνεται εντυπωσιακά από τον Βιβάλντι και τον Χαίντελ, στον Άκη Πάνου, τους Iron Maiden, τον Χατζιδάκι και τη Lady Gaga!

Με την ευκαιρία της επικαιρότητας με την επερχόμενη συναυλία τους στο Μέγαρο Μουσικής, γι' αυτή την επέτειο της δεκάχρονης δημιουργικής τους πορείας, το σχήμα παίρνει τα ..όργανα και έρχεται «ζωντανά» στο στούντιο!

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου συντονιστείτε με το Δεύτερο και τις «Ροκ συναναστροφές».

Μην το χάσετε!

«Ροκ Συναναστροφές»
Δεύτερο Πρόγραμμα 103, 7
Παρουσίαση: Πάνος Χρυσοστόμου

Οι String Demons έρχονται στο Δεύτερο πρόγραμμα!
TAGS String DemonsΠάνος Χρυσοστόμου
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Νιόβη Ιωάννου είναι η ποιήτρια της εβδομάδας
Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας
Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά
Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 07:55
«Πεδίο»: Η «Ανήσυχη» Ambient του Bethnal Greener
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στις 21:00
O Σπουδαιότερος Φινλανδός Συνθέτης Όλων των Εποχών
Δευτέρα 10 - Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στις 15:00