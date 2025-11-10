Οι String Demons έρχονται στο Δεύτερο πρόγραμμα!

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00 ο Πάνος Χρυσοστόμου συνομιλεί με την Λυδία και τον Κωνσταντίνο Μπουντούνη που πριν δέκα χρόνια αποφάσισαν να ενώσουν τα έγχορδά τους και να δημιουργήσουν ένα σχήμα που παίζει με την ίδια ευχέρεια metal, ρεμπέτικα αλλά και ελληνικά παραδοσιακά με ραπ τεχνοτροπίες. Ένα ρεπερτόριο που απλώνεται εντυπωσιακά από τον Βιβάλντι και τον Χαίντελ, στον Άκη Πάνου, τους Iron Maiden, τον Χατζιδάκι και τη Lady Gaga!

Με την ευκαιρία της επικαιρότητας με την επερχόμενη συναυλία τους στο Μέγαρο Μουσικής, γι' αυτή την επέτειο της δεκάχρονης δημιουργικής τους πορείας, το σχήμα παίρνει τα ..όργανα και έρχεται «ζωντανά» στο στούντιο!

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου συντονιστείτε με το Δεύτερο και τις «Ροκ συναναστροφές».

Μην το χάσετε!

