Οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας (Μέρος Β’)

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00-13:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη "επισκέπτεται" θεατρικές σκηνές και μιλά για τις παραστάσεις με σκηνοθέτες και ηθοποιούς που συμμετέχουν σε αυτές.

Στην εκπομπή θα μιλήσουν:

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου για το θεατρικό "Ηλέκτρα Εντός" του Σοφοκλή σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά

για το θεατρικό του Σοφοκλή σε μετάφραση Η Έλενα Καρακούλη , σκηνοθέτης και ηθοποιός στο θεατρικό "Misery" του Στίβεν Κίνγκ

, σκηνοθέτης και ηθοποιός στο θεατρικό του Η ηθοποιός Βερόνικα Δαβάκη για την παράσταση "η Λοκαντιέρα" του Κάρλο Γκολντόνι

για την παράσταση του O ηθοποιός και σκηνοθέτης Νικόλας Ανδρουλάκης για το θεατρικό "Ο ηλίθιος" του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι.

Θα γίνουν αναφορές στους συντελεστές των παραστάσεων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κειμένων αλλά και στα ξεχωριστά νοήματα και στον ρόλο που παίζει το θέατρο σήμερα.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας -– και σε επανάληψη στη 01:00 το βράδυ.

