Οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας

Στην εκπομπή μιλάνε:

● Ο Γρηγόρης Βαλτινός, σκηνοθέτης και ηθοποιός στο θεατρικό έργο «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» των Τζέφρι Χάτσερ και Μιτς Άλμπομ.

● Ο Μανώλης Μαυροματάκης, για το θεατρικό έργο «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη. Ο Στάθης Λιβαθινός, για το θεατρικό έργο «Ντάμα Πίκα» του Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν.

● Ο Γιάννος Περλέγκας, για την παράσταση «Η δύναμη της συνήθειας» του Τόμας Μπέρνχαρντ.

● Ο Νίκος Ψαρράς, για το θεατρικό έργο «Η Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» του Στήβεν Κινγκ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα γίνουν αναφορές στους συντελεστές των παραστάσεων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κειμένων, αλλά και στον ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στη σύγχρονη εποχή.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στη 01:00 το βράδυ.



