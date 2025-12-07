Οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC (Thrax Punks) έρχονται στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραδιόφωνο

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

O Πάνος Χρυσοστόμου υποδέχεται στο στούντιο για «Ροκ συναναστροφές» τους ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC, το αγαπημένο και διαρκώς ανερχόμενο, συγκρότημα από τη Θράκη, σε μια συζήτηση για όλα!

Αυτή την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 15.00, ο Πάνος Χρυσοστόμου υποδέχεται στο στούντιο για «Ροκ συναναστροφές» τους ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC, το αγαπημένο και διαρκώς ανερχόμενο, συγκρότημα από τη Θράκη, σε μια συζήτηση για όλα!

Για την παράδοση που έκαναν ροκ, για τα δέκα χρόνια παρουσίας τους που γιορτάζουν με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, για το νέο άλμπουμ, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν τι κρύβεται πίσω από την ενέργεια καθώς και τη διάδρασή τους με το κοινό στη σκηνή, καθώς και πολλά ακόμα...

Ελάτε στο Δεύτερο και μην το χάσετε! Θα χάσετε..

Info
«Ροκ Συναναστροφές»
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Πάνος Χρυσοστόμου
Live Streaming:  www.deftero.gr
Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm
Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/

