Οι Τρεις (ή Τέσσερις) Εποχές του Μπετόβεν

Ludwig van Beethoven... ένα όνομα που παραπέμπει σε κοντσέρτα, συμφωνίες, σονάτες, στον πιανιστικό αυτοσχεδιασμό, στη μεγάλη φόρμα, στην συμφωνική ιδέα και πολύ λιγότερο στο τραγούδι, την όπερα, ή τη θρησκευτική μουσική.

Η διαίρεση της ζωής και των έργων του Μπετόβεν σε τρεις περιόδους προτάθηκε ως εξής:

μια πρώτη διαμορφωτική περίοδος που έληξε γύρω στο 1802 ,

μια δεύτερη περίοδος που διήρκεσε μέχρι περίπου το 1812

και μια τρίτη περίοδος από το 1813 έως το 1827.



Αυτό το σχήμα βέβαια έχει επικριθεί, όχι χωρίς λόγο, ως απλοϊκό και κάποιοι πρότειναν να προστεθεί και μια τέταρτη περίοδος.

Στις διαφορετικές περιόδους του έργου του και τα χαρακτηριστικά τους, θα αναφερθούμε στο πενθήμερο που ακολουθεί.

