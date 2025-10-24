Ραδιόφωνο

Οι Turboflow3000 στο Urban Live Sounds

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30
Οι Turboflow3000 είναι οι επόμενοι καλεσμένοι στο Urban Live Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 13:30, στον αέρα του Kosmos 93,6.

Το σχήμα επιστρέφει με το δεύτερο άλμπουμ του, “Bassokatarah: Deep Square Anthems”, που κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Δέκα κομμάτια που κινούνται ανάμεσα σε bass, pop, rap και ηλεκτρονικές υφές, με στόχο να ενώσουν την ελληνική underground σκηνή, μέσα από συνεργασίες με Libys, P.I.E.V, Γιάννη Αράπη, Θανάση Αλεξανδρή, Καλλιόπη Μητροπούλου, Vassilina, Pan Pan, Ledeloue, OYTEKAN, Xanthì, Sci-Fi River και 0-100 Seirene.

