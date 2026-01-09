«Οι Υφαντές» του Γκέρχαρτ Χάουπτμαν σε Ραδιοσκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου

Το πεντάπρακτο κοινωνικό δράμα με τίτλο «Οι Υφαντές» ("Die Weber") του δραματουργού, ποιητή και συγγραφέα Γκέρχαρτ Χάουπτμαν (Gerhart Hauptmann, 1862 - 1946), μεταδίδεται σε ραδιοφωνική διασκευή του Μάριου Ποντίκα και Μουσική Επιμέλεια-Ραδιοσκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»

Εικονογράφηση της παράστασης του 1897 από τον Emil Orlik

Το νατουραλιστικό αυτό έργο, από τα πιο σημαντικά του συγγραφέα, γραμμένο και δημοσιευμένο το 1892, παρουσιάστηκε ένα χρόνο μετά την έκδοση του, καθώς αρχικά είχε απαγορευτεί από τη λογοκρισία του Βερολίνου λόγω του θέματος του.

Βασισμένο στα γεγονότα της εξέγερσης των υφαντών εργατών της Σιλεσίας το 1844, περιοχή από την οποία έλκει την καταγωγή του ο νομπελίστας συγγραφέας Gerhart Hauptmann (Μπαντ Σάλτζμπρουν της Κάτω Σιλεσίας, σημερινή Πολωνία), το έργο πραγματεύεται την εκμετάλλευση και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης της κατώτερης κοινωνικής τάξης στα πλαίσια της βιομηχανικής επανάστασης. Έργο εμβληματικό, άντεξε στο χρόνο γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία.

Η πρώτη μετάδοση της ηχογράφησης για την εκπομπή «Μικρή Αυλαία» πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1985.

Γκέρχαρτ Χάουπτμαν

Μετάφραση: Μιχάλης Μούστρης

Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου

Ρύθμιση ήχου: Γιάννης Παπαδόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Δημήτρης Πετρόπουλος – αφηγητής,

αφηγητής, Δημήτρης Τζουμάκης – Μπαίκερ,

Μπαίκερ, Τάσος Παπαδάκης – γερο-Μπάουμερτ,

γερο-Μπάουμερτ, Χρήστος Καλαβρούζος – Πφάιφερ,

Πφάιφερ, Βασίλης Ανδρονίδης – Ντράισσιγκερ,

Ντράισσιγκερ, Στέλιος Λιονάκης – σε τριπλή διανομή: Ράιμαν, Κούτσε, Βίτιγκ,

σε τριπλή διανομή: Ράιμαν, Κούτσε, Βίτιγκ, Μαίρη Βασιλείου – υφάντρια, κυρά Μπάουμερτ,

υφάντρια, κυρά Μπάουμερτ, Άννυ Λούλου – Έμμα

Έμμα Δήμητρα Χατούπη – σε διπλή διανομή: Μπέρτα, κα Ντράισσιγκερ,

σε διπλή διανομή: Μπέρτα, κα Ντράισσιγκερ, Γιώργος Νέζος – γερο Ανζόργκε,

γερο Ανζόργκε, Κοσμάς Ζαχάρωφ – Γιαίγκερ,

Γιαίγκερ, Τάσος Δήμας – πραματευτής,

πραματευτής, Γιώργος Γεωργίου – Θεόφιλος Χίλζε,

Θεόφιλος Χίλζε, Κώστας Ζαχαράκης – εφημέριος Κίτελχαουζ,

εφημέριος Κίτελχαουζ, Σοφοκλής Πέππας – σε διπλή διανομή: Βίγκαντ ο μαραγκός, αρμοστής,

σε διπλή διανομή: Βίγκαντ ο μαραγκός, αρμοστής, Φραγκούλης Φραγκούλης – γερο-Χίλζε,

γερο-Χίλζε, Γιώργος Βρασιβανόπουλος – σε διπλή διανομή: Χάιμπερ, Χόρνιχ.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho