Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει: "Όνειρο ήτανε".

Τα όνειρα από την μεριά των ποιητών, τα όνειρα των επιθυμιών και όχι των βεβαιοτήτων, αυτά που ταξιδεύουν στον απέραντο χώρο έξω από τον χρόνο αλλά με οδηγό πολλές φορές μια νέα "ποιητική πραγματικότητα". Ο Θέμης Ροδαμίτης φτιάχνει μικρές αναφορές και μουσικές αναζητήσεις με γιορτινή διάθεση.

Συντονιστείτε!

Μετάδοση: Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, 22:00-23:00

Επανάληψη: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 5:00-6:00 το πρωί

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

