Την Πέμπτη, 2 Οκτώβρη 2025, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ομότιμο Καθηγητή Νέας Ελληνικής, Έδρα «Κ. Π. Καβάφη», στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, με αφορμή την παρουσία του στην Ελλάδα για τη διημερίδα “Όψεις της σύγχρονης ποίησης: θεσμοί, φωνές, δίκτυα”, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Αθήνα.

Ο καλεσμένος μας μιλά για την προσωπική και ακαδημαϊκή του πορεία από την Αθήνα ως το Μίσιγκαν, για τη συμβολή του στη διάδοση και μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, για τις λογοτεχνικές γραφές του σήμερα και την πρόσληψή τους και, φυσικά, για το «Καβαφικό Φαινόμενο» και τις προεκτάσεις του.

Επιμέλεια- παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

