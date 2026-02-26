Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου

"Μικρότερος σε διάρκεια ο Φεβρουάριος, έντονος και κινητικός όμως ως προς τις νέες μουσικές κυκλοφορίες και τα τραγούδια που μόλις τώρα ξεκίνησαν το ταξίδι τους.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 13:00, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει στον αέρα του Δευτέρου Προγράμματος τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει, σε μία ραδιοφωνική ώρα γεμάτη προτάσεις για νέες ακροάσεις.

Ανάμεσα τους και οι νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λειβαδά, της Μάρθας Φριντζήλα και του Δημήτρη Μυστακίδη, της Βασιλικής Καρακώστα, του Κωστή με τις Σκιαδαρέσες, η τελευταία ερμηνευτική κατάθεση του Μανώλη Λιδάκη, αλλά και νέες αποκλειστικότητες του Δεύτερου, όπως η διασκευή του Ατελιέ από τον πολυσυζητημένο Akylla και τον Papazo με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Μείνετε συντονισμένοι στο Δεύτερο Πρόγραμμα για να ανακαλύψετε τα καινούργια τραγούδια που αξίζει να γνωρίσετε!

«Όσα ξεχώρισαν»

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, 13:00-14:00

Με την Ελένη Γιαννοπούλου