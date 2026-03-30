Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου

Ο πρώτος μήνας μιας Άνοιξης που ξεκίνησε δύσκολα, έφερε πολλά και αξιόλογα νέα τραγούδια και δισκογραφικές παραγωγές.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του Μάρτη, σε μία ραδιοφωνική ώρα γεμάτη προτάσεις για νέες ακροάσεις.

Ανάμεσά τους οι νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Μαρίας Παπαγεωργίου, της Cilia Katrali, των 33 Lovers, του Γιώργου Νταλάρα με τον Tiny Jackal, του Lumiere με την Χριστίνα Σαμαρά και πολλών άλλων.

Μείνετε συντονισμένοι στο Δεύτερο Πρόγραμμα για να ανακαλύψετε τα καινούργια τραγούδια που θα μας ακολουθούν και μετά το τέλος του Μάρτη!

«Όσα ξεχώρισαν»

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, 13:00-14:00

Με την Ελένη Γιαννοπούλου