Ραδιόφωνο

Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση του μήνα, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τα τραγούδια που ήρθαν και πρόλαβαν να ξεχωρίσουν το μήνα που φεύγει.

Ο Νοέμβριος σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά, αφού μας προετοίμασε μουσικά για τις μεγάλες γιορτές που θα έρθουν με πληθώρα δισκογραφικών παραγωγών και σημαντικές νέες κυκλοφορίες.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 13:00, στην τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση του μήνα, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τα τραγούδια που ήρθαν και πρόλαβαν να ξεχωρίσουν το μήνα που φεύγει.

Ανάμεσά τους, οι νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες του Νίκου Πορτοκάλογλου, της Βιολέτας Ίκαρη, του Γιάννη Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Διονυσίου, της Nalyssa Green, της Έλενας Λεώνη και της Lah Porella, καθώς και το πρώτο άλμπουμ με διασκευές τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του.

«Όσα ξεχώρισαν»
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, 13:00-14:00
Με την Ελένη Γιαννοπούλου

