«Όσα ξεχώρισαν» στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τέλος του Οκτωβρίου λέει “Ναι” στα καινούργια τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν!

Το τέλος του Οκτωβρίου λέει "Ναι" στα καινούργια τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν!

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 13:00, όπως κάθε τελευταία μέρα του μήνα, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τα πιο «ξεχωριστά» τραγούδια του μήνα που φεύγει.

Ανάμεσά τους και οι νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες του Alex Sid με τη Ρένα Μόρφη, του Pan Pan με την Καλλιόπη Μητροπούλου, του Σταύρου Λάντσια, της Δήμητρας Γαλάνη, του Γιάννη Κότσιρα, των Electric Litany κ.α.

Μείνετε συντονισμένοι στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 για να ακούσετε πρώτοι τα τραγούδια που ξεχωρίζουν.

"ΟΣΑ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ" με την Ελένη Γιαννοπούλου

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 13:00-14:00

