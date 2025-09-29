Ραδιόφωνο

“Όσα ξεχώρισαν” τον Σεπτέμβριο!

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τα πρώτα τραγούδια του φθινοπώρου, στην ειδική μηνιαία εκπομπή “Όσα Ξεχώρισαν”.

"Τα "ξεχωριστά" τραγούδια του μήνα επιστρέφουν στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 13:00, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τα πρώτα τραγούδια του φθινοπώρου, στην ειδική μηνιαία εκπομπή "Όσα Ξεχώρισαν", που παρουσιάζεται την τελευταία μέρα και την τελευταία ραδιοφωνική ώρα κάθε μήνα. 

Μικρή η δισκογραφική παραγωγή αυτού του Σεπτεμβρίου, αλλά γεμάτη τραγούδια που φιλοδοξούν να μείνουν κοντά μας και στις εποχές που θα έρθουν.

Ανάμεσά τους, singles και ολοκληρωμένοι δίσκοι από το Μανώλη Φάμελλο και τη Νατάσσα Μποφίλιου, τους Μιχάλη & Παντελή Καλογεράκη, τον Παύλο Παυλίδη, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη κ.α.

Συντονιστείτε στο Δεύτερο Πρόγραμμα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 13:00 για να ακούσετε και να γνωρίσετε τα πρώτα "ξεχωριστά" τραγούδια του φθινοπώρου.

