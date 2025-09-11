«Osmosis στον τεχνοχώρο Fabrica»

Το 13ο Handmade and Recycled Theater Festival είναι γεγονός!

Ο ετήσιος θεσμός που εδώ και δεκατρία χρόνια μάς θυμίζει τι σημαίνει να «παίρνουμε την Τέχνη στα χέρια μας» επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας. Από τις 17 έως τις 28 Σεπτεμβρίου και με κεντρικό άξονα την έννοια της OSMOSIS, ο Κεραμικός γεμίζει με θέατρο, χορό, ακροβατικά, μουσική, εργαστήρια και αστείρευτη DIY έμπνευση.

Αυτό το Σάββατο 13/09 στις 10:00 ώρα Ελλάδας, ο Φάνης Κατέχος, οραματιστής και δημιουργός του φεστιβάλ και ιδρυτής του Τεχνοχώρου Fabrica, ο υπεύθυνος διοργάνωσης Γιώργος Σιούλας και οι performer του μουσικού σχήματος Dyo_Ena (Γιώργος Πιτσιλαδής & Στεύη Θεοδοσίου), έρχονται στον «Μίτο της Αριάδνης» και μιλούν για το 13o HRTFest που θα φέρει και πάλι την πιο χειροποίητη, ανακυκλώσιμη και ζωντανή πλευρά της τέχνης στο κέντρο της πόλης.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 13/09/2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

