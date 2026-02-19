Ουρανού & γης «πανήγυρις – Απευθείας μετάδοση από το ΚΠΙΣΝ

Ετοιμάστε τους χαρταετούς και ελάτε να κάνουμε κούλουμα στο «Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7» με μια μουσική «πανήγυρη» αφιερωμένη στον ουρανό και τη γη. Το Δεύτερο Πρόγραμμα μεταδίδει ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 την συναυλία Ουρανού & γης «πανήγυρις». Μια γιορτή που ξετυλίγεται σαν ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση του ελληνισμού, υμνώντας τη φύση, την ελευθερία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για συνύπαρξη. Η Βάνα Δαφέρμου θα βρίσκεται εκεί για να μας μεταφέρει το κλίμα, να κεράσει τραγούδια και να πετάξει μουσικούς χαρταετούς στον ραδιοφωνικό αέρα.

Αρχέγονα τραγούδια και σκοποί από όλη τη γεωγραφία του ελληνικού κόσμου εναλλάσσονται με τρόπο ρυθμικό και μυσταγωγικό, συνομιλώντας με σύγχρονες μελωδίες εμπνευσμένες από τη δημοτική μας μουσική. Το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση δεν αποτελεί μουσειακό αποτύπωμα, αλλά ζωντανό και ενεργό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.

Η Βασιλική Καρακώστα προσκαλεί και ενώνει κορυφαίους μουσικούς και τραγουδιστές από διαφορετικές γενιές και τόπους, συνθέτοντας για πρώτη φορά μια μοναδική συνάντηση. Ένα πολύχρωμο μουσικό σύνολο που με οδηγό τη συλλογική εμπειρία και τον ήχο της μνήμης, μετατρέπει την Καθαρά Δευτέρα σε γιορτή κοινής ανάτασης και προσδοκίας.

Συντελεστές: Αδελφές Θεοπούλα & Λαμπριάνα Δοϊτσίδη, οι θρυλικές φωνές της Θράκης Γκουβέντας Κυριάκος, βιολί Αναματερού Μαρία, φωνή, Χαλκιάς Πέτρος, κλαρίνο Αχιτζάνοβα Ανδριάνα φωνή, νέι, Σκουτέρης Πάνος, τσαμπούνα-γκάιντα , φλογέρες, κλαρίνο, Μαγκλάρας Αλέξανδρος, φωνή, Ρήγα Ιωάννα, σαντούρι, Πότσης Λεωνίδας, βιολί, Τσεκούρας Δημήτρης, κοντραμπάσο, Νίκος Χαλκιάς, λαούτο Σιδέρης Κώστας, λαούτο Παπάς Ανδρέας, κρουστά Μάκος Θανάσης, κρουστά, Γιαννακόπουλος Κωστής, ηχολήπτης, Βασιλική Καρακώστα, φωνή και καλλιτεχνική επιμέλεια.

Συμμετέχει με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα, ο χορευτικός τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδασκαλία, επιμέλεια: Παπαδοπούλου Μαρία, Βρακατσέλης Θεόδωρος

Διδασκαλία κρητικών χορών: Διονύσης & Μιχάλης Κρυφός

Με την ευγενική συμμετοχή 6 μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Αθηνών: Παναγιώτα Μαλιώρα, Εβελίνα Σόλομον, Φοίβη Στάνκογλου, Αφροδίτη Χριστοφιλοπούλου, Αλεξία Μπίρη, Αναστασία Ραπτάκη.