Πάμε Κόνιτσα – Μαστοροχώρια

Με οδηγό το βιβλίο του ηπειρώτη κοινωνικού λαογράφου, Βασίλη Νιτσιάκου «Η Κόνιτσα και τα χωριά της» αλλά και μελωδίες από την μουσική παράδοση της Ηπείρου, πάμε σε μια από τις σημαντικότερες κι ωραιότερες ορεινές γωνιές της Ελλάδας.

Μαστοροχώρια ονομάζονται είκοσι επτά (27) οικισμοί στο βορειοανατολικό άκρο του νομού Ιωαννίνων, βορειοανατολικώς της Κόνιτσας.

Πέρα από τη μαγευτική φύση, αυτό που κάνει μοναδικά τα Μαστοροχώρια είναι η τέχνη των Ηπειρωτών μαστόρων, εκείνων που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους, δίνοντας μοναδικό χαρακτήρα και όνομα στα 27 χωριά.

Μαστοροχώρια ονομάζονται ομάδες χωριών -κυρίως ορεινών- που συγκροτούν παραδοσιακές και ιστορικές περιοχές με συνδετικό κρίκο την παραδοσιακή ενασχόληση με την συντεχνιακή οικοδομική.

Ο Βασίλης Νιτσιάκος γεννήθηκε στην Αετομηλίτσα Ιωαννίνων το 1958.

Σπούδασε φιλολογία, λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Leeds και Cambridge με υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Ακαδημίας Αθηνών και του King’s College Cambridge.

Το 1985 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge. Από το 1989 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου σήμερα κατέχει θέση καθηγητή της Κοινωνικής Λαογραφίας.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: 13 Αυγούστου 2025, 13:00 Ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας