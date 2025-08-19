Πάμε Μυτιλήνη

Είναι πολλά και πολύ αξιόλογα όσα έχει να δει και να ζήσει κανείς σε αυτό το μοναδικό από κάθε άποψη νησί του Αιγαίου.

Στη μικρή ραδιοφωνική μας περιπλάνηση, την Τετάρτη 20 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι στη «Φωνή της Ελλάδας» και στο πλαίσιο της εκπομπής «Μίλα μου για ταξίδια» θα επισκεφθούμε το Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Λέσβου και τους θησαυρούς του με οδηγό τον καθηγητή Φυσικής Γεωγραφίας και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Νίκο Ζούρο, και θα γνωρίσουμε πλευρές από την πολυδιάστατη πολιτιστική του ζωή με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εριφύλλη Χιωτέλλη.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας

