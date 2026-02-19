Πάμε σαν άλλοτε…

Απόκριες και Καθαρή Δευτέρα στο ERT εcho

Το ERT εcho, η πλατφόρμα των Ραδιοφώνων της ΕΡΤ σας προσκαλεί να γιορτάσετε τις φετινές Απόκριες με τραγούδια από αλλοτινές εποχές, σκοπούς της παράδοσής μας και εκπομπές αφιερωμένες στα έθιμα των ημερών.

Σε πρώτη ψηφιακή ανάρτηση ακούστε στο ERT εcho

Αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη | [Ανάρτηση: 20.02.2026]

Στο πλαίσιο των «Εβδομάδων Ελλήνων Δημιουργών», το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 παρουσίασε μια συναυλία-αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς που, ως Γιάννης Κωνσταντινίδης, συνέθεσε έργα ελληνικής κλασσικής μουσικής, ενώ, ως Κώστας Γιαννίδης, έγραψε πολλά τραγούδια στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού.



Τραγούδι: Μπάμπης Βελισσάριος, Μαρία Κανελλοπούλου, Θάνος Πολύδωρας, Μπέττυ Χαρλαύτη.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Γιώργος Σχοινάς – πιάνο και –ακορντεόν, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας, Άκης Γαβαλάς – τύμπανα, Χρήστος Δαλιάνης – βιολί, Γιάννης Πλαγιανάκος – μπάσο, Λευτέρης Πουλιού – σαξόφωνο, Μιχάλης Σιδηρόπουλος – μαντολίνο, Σολίστας: Δημήτρης Ζαφειρέλης – κιθάρα.

Παρουσίαση: Σιδερής Πρίντεζης [Πρώτη Μετάδοση: 21.02.2013]

«Έλληνες Δημιουργοί στο Δεύτερο»: Μάκης Σεβίλογλου | [Ανάρτηση: 22.03.2026]

Μια βραδιά στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας όπου τα τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, συναντούν τα παραδοσιακά αλλά και λαϊκά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, του Άκη Πάνου και του Τάκη Μουσαφίρη – παιγμένα όλα από μια μπάντα μουσικών που οργάνωσε ο ίδιος του και τραγουδισμένα από τη φωνή του.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Αποστόλης Βαγγελάκης – πνευστά, Θάνος Γκιουλετζής – βιολί, Δημήτρης Λάππας – κιθάρα και μπουζούκι, Θάνος Σταυρίδης – ακορντεόν και κρουστά, Θάνος Γιαννόπουλος – κιθάρα, Δημήτρης Κίτσιος – κοντραμπάσο

Στα παραδοσιακά τραγούδια συμμετέχουν ο Ζήσης Κασσιάρας – βιολί – και ο Κώστας Μερετάκης – κρουστά.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Τσάμπρας [Πρώτη μετάδοση: 11.04. 2013]

Μουσική, Música, Musica

Με αποκριάτικη φορεσιά! | [Πρώτη μετάδοση: 01.03.2025]

Ο Πανταζής Τσάρας ετοίμασε μια πανδαισία ήχων. Μέσα απ’ τις παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες και τα σκωπτικά τραγούδια της Αποκριάς αλλά και σπάνιες ηχογραφήσεις του Ε.Ι.Ρ. (Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας), από την δεκαετία του ’50 και ’60 με διάφορα τραγούδια και νούμερα από επιθεωρήσεις του σταθμού στα στούντιο του Ζαππείου, με αποκριάτικο χαρακτήρα.

Σκοποί και τραγούδια της Σκύρου | [Πρώτη μετάδοση: 12.02.2023]

Η Δήμητρα Κόχιλα μας ταξιδεύει στο κέντρο του Αιγαίου με σκοπούς και τραγούδια της Σκύρου με τον Νίκο Σκαφίδα στο βιολί και το τραγούδι, τον Φίλιππο Αντωνίου στο λαούτο και τον Νικόλα Αγγελόπουλο λαούτο & πολίτικο λαούτο. Διηγήσεις για τα τραγούδια που έχουν κυρίαρχο ρόλο στα Σκυριανά γλέντια και βέβαια τα αποκριάτικα έθιμα των ημερών.

«Περάσαν οι Απόκριες, πάνε κι οι Τυρινάδες!» | [Πρώτη Μετάδοση: 18.03.2024]

Ένα αφιέρωμα του Γιώργου Τσάμπρα στα τραγούδια των ημερών από την παράδοση μας ως το λαϊκό τραγούδι. Η εκπομπή ολοκληρώνεται με μια σειρά δημοτικά τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα με το κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα, το βιολί του Γιώργου Κόρου και τις φωνές του Γιώργου Παπασιδέρη, του Χρόνη Αηδονίδη, της Ειρήνης Κονιτοπούλου – Λεγάκη, του Γιώργου Κονιτόπουλου, της Νίτσας Τσίτρα και του Αλέκου Κιτσάκη.

Ο Σάββας Σιάτρας στα “Ξωτικά της Παράδοσης” | [Πρώτη μετάδοση: 14.03.2024]

Το αηδόνι της Ηπείρου, Σάββας Σιάτρας, συμπράττει με κορυφαίους δεξιοτέχνες της νέας γενιάς: ο Πέτρος Χαλκιάς στο κλαρίνο, ο Λεωνίδας Πότσης στο βιολί, ο Νίκος Χαλκιάς στο λαούτο και ο Ηλίας Μούτσιος στο ντέφι σε τραγούδια ηπειρώτικα αποκριάτικα και χορευτικά, αλλά και έθιμα της εβδομάδας των Απόκρεω.

Παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπίρη.

Χαρταετοί |[Πρώτη Μετάδοση: 03.03.2025]

Το Greek Music Express και ο Ηρακλής Οικονόμου γιορτάζουν την Καθαρή Δευτέρα με ελληνικά τραγούδια που αναφέρονται σε ένα μοτίβο ταυτισμένο απόλυτα με τη συγκεκριμένη γιορτή: χαρταετοί!

Jour Fixe – Γιάννης Στεφανάκος | 25.02.2023

Μουσικές της γιορτής και του γλεντιού από διάσημα καρναβάλια — samba από το Ρίο ντε Ζανέιρο, axe από το Σαλβαντόρ της Μπαΐα, frevo από το Ρεσίφε, cumbia και candombe από την ισπανόφωνη Λατινική Αμερική, calypso και zouk από τις Αντίλλες της Καραϊβικής, χάλκινα πνευστά από τη Νέα Ορλεάνη αλλά και από την Ελλάδα.

Αποκριάτικες Μουσικές στα Καινά Δαιμόνια | [Πρώτη Μετάδοση: 25.02.2023]

Ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει αποκριάτικες μελωδίες και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακές μουσικές από σπάνιες ηχογραφήσεις βινυλίου αλλά και αρχειακό υλικό από την περιοχή της Κοζάνης, με τους περιβόητους Φανούς της.

Τα έθιμα των ημερών

Γενίτσαροι και Μπούλες στη Νάουσα – ISTORIMA | [Πρώτη Μετάδοση: 26.02.2023]

Τρεις γενιές της Νάουσας για ένα έθιμο της Αποκριάς, πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Ο λαογράφος Τάκης Μπαΐτσης, ο κατασκευαστής «προσώπου» Αλέξης Καρύδας κι ο χορευτής Θεοδόσης Τσουκαλάς, μιλούν για μια παράδοση που ενώνει όλη την πόλη.

Απόκριες στην «Βάρδια Σαββάτου» | [Πρώτη Μετάδοση: 01.03.2025]

Ο Δρ Χρήστος Θεολόγος διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, μας ξεναγήσει και μας εξηγήσει πολλά από τα δρώμενα της Αποκριάς σε ναυτικές περιοχές, νησιά και άλλα μέρη της πατρίδας μας.

Η Γιαννιώτικη Αποκριά | ΕΡΤ Ιωάννινα | [Πρώτη Μετάδοση: 14.03.2024]

Ο Παναγιώτης Τζόκας επιχειρεί -στην ειδική αυτή εκπομπή- να καταγράψει τα παραδοσιακά αποκριάτικα ήθη και έθιμα των Γιαννιωτών (όπως είναι οι περίφημες «Τζαμάλες»), ερμηνεύοντας τα με μία σύγχρονη λαογραφική και πολιτισμική ματιά, διεισδύοντας στην βαθύτερη σημασία και ιστορία τους

Ηλιοτρόπια | [Πρώτη Μετάδοση: 27.02.23]

Στην Καθαρά Δευτέρα και στα έθιμά της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ήταν αφιερωμένη η εκπομπή ‘’Ηλιοτρόπια’’ του Γιάννη Παπουτσάκη. Η ιστορία της λαγάνας, ο συμβολισμός του πετάγματος του χαρταετού και άλλα έθιμα που δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην Καθαρά Δευτέρα!

Οπερέτες και Θεατρική Επιθεώρηση

Αφιέρωμα στην ελληνική οπερέτα

Ένα αφιέρωμα που μεταδόθηκε το 2021 στο Δεύτερο Πρόγραμμα σε τρεις δίωρες εκπομπές. Παρουσιάστηκαν τρεις πρόσφατες ηχογραφήσεις έργων του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Θέλω να δω τον Πάπα!» [13.03.2021], «Χαλιμά» [14.03.2021] «Βαφτιστικός» [15.03.2021] καθώς και αποσπάσματα από ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις έργων του Νίκου Χατζηαποστόλου, αλλά και άλλων Ελλήνων συνθετών, μέσα από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε επιμέλεια Σιδερή Πρίντεζη.

Χαρταετοί |“Στιγμές Αρχείου” | [Πρώτη Μετάδοση: 07.03. 2022]

Ένα απολαυστικό σκετς με τη Γεωργία Βασιλειάδου και την Άννα Κυριακού από το εύθυμο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Χαρταετοί» του 1962, σε κείμενα Κώστα Πρετεντέρη.