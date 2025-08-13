Πανηγύρι με το «Ξέφραγο Αμπέλι» στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και όλη η χώρα ένα πανηγύρι… Σε κάθε πόλη, κωμόπολη και χωριό, δημιουργείτε ένας μεγάλος αγκαλιαστός κύκλος.

Δεκαπένταύγουστος λοιπόν χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται.. και έτσι και στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στήνουμε το δικό μας πανηγύρι με οδηγό μας το "Ξέφραγο Αμπέλι".

Η Αντιγόνη Στάππα με την κιθάρα, στο βιολί ο Σπύρος Λεμπέσης, στο λαούτο ο Γρηγόρης Λεμπέσης, στα κρουστά και πνευστά ο Εμμανουήλ Παλιάκης και με το τραγούδι να το αναλαμβάνουν και οι τέσσερις.

Για δυο ώρες, από τις 12.00 έως τις 14.00, θα τραγουδάμε και θα χορεύουμε μπάλους, συρτά, καλαματιανά… μαζί με αναμνήσεις από τις πιο ωραίες στιγμές από τα πανηγύρια των τόπων μας.