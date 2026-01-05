Παραδοσιακό γλέντι στις “Καλές Θάλασσες”

Ανήμερα των Φώτων η εκπομπή «Καλές Θάλασσες» από τη Φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και ανακαλύπτει σκοπούς και ακούσματα του τόπου μας από την Κρήτη μέχρι τη Δράμα και από τη Νάξο μέχρι τη Ρούμελη και τον Μοριά.

Ένα δίωρο μουσικό οδοιπορικό – γλέντι που ηχογραφήθηκε στα στούντιο της ΕΡΤ στα Μουσικά Σύνολα με μια εκλεκτή παρέα με άφθονο κέφι, αυθορμητισμό και κουβέντα για την Ελλάδα μας και τη μουσική παράδοση μας. Φυσικά με ευχές και χαιρετισμούς στους απανταχού Έλληνες και τους ναυτικούς μας για το νέο έτος!

Συμμετέχουν:

Γιάννης Παυλόπουλος: Βιολί, τραγούδι

Ιορδάνης Κουζινόπουλος: Λαούτο, τραγούδι

Αντώνης Καλιούρης: Κλαρίνο

Γιάννης Γευγελής: Κρουστά

Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος Εφεντάκης: Λύρα, τραγούδι

Γιώργος Δημητρόπουλος Εφεντάκης: Λαούτο, τραγούδι

Μάρθα Δημητροπούλου Εφεντάκη: Μαντολίνο, τραγούδι

Γιώργος Βινιχάκης: Λαούτο, τραγούδι

Γιώργος Μαυρίδης: Λύρα, τραγούδι

Βασίλης Κόκλας: Κρουστά

Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στην Φωνή της Ελλάδας, με ενδιαφέροντα θέματα και συνομιλητές, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Η εκπομπή «Καλές Θάλασσες» μεταδίδεται ανήμερα των Θεοφανίων 06.01.2026 στις 08:00 το πρωί και σε επανάληψη το Σάββατο 10.01.2026.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Ηχοληψία: Διονύσης Λυμπέρης

