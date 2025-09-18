«Παραμύθια με φρούτα» από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

«Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα φρουτοχωριό όπου ζούσαν φρουτονεράιδες και πολλά φρουτοπαιδάκια. Όταν θέλανε να φάνε μανταρίνια τα παιδιά πήγαιναν στη νεράιδα μανταρινιά και τους έδινε πολλά μανταρίνια. Τρώγοντας, τα παιδιά ανακάλυπταν τη Μίνη τη Βιταμίνη που κατοικούσε μες στα μανταρίνια. Η Μίνη η Βιταμίνη έδινε στα παιδιά μεγάλη δύναμη και τα παιδιά δεν αρρώσταιναν ποτέ...»

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 20.09.2025 στις 17:00 με 18:00 ώρα Ελλάδας, από τη «Φωνή της Ελλάδας», μία εξαιρετική εκπαιδευτική δράση σχολικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τη Β’ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας με τίτλο «Παραμύθια με φρούτα»!



Παιδιά γράφουν παραμύθια για παιδιά στo πλαίσιo της εκπαιδευτικής ενότητας «Ευέλικτη Ζώνη» του σχολικού τους προγράμματος και μαζί με την υπεύθυνη του προγράμματος και εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, κ. Βίκυ Βλαχογιάννη, δημιουργούν τα δικά τους παραμύθια για παιδιά ανακατεύοντας… τι άλλο; Φρούτα και…πολλή φαντασία!

Οι μικροί συγγραφείς της Β’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας δημιουργούν μικρές ιστορίες, έχοντας ως ερέθισμα τις λέξεις: «Φρουτοχωριό» – «Παιδιά» – «Μίνη η Βιταμίνη» και «Νεράιδα…» με αναφορά στο φρούτο που αντιπροσωπεύει η καθεμιά! Έτσι, η Νεράϊδα Βυσσινιά, η Νεράϊδα Κερασιά, η Νεράϊδα Μανταρινιά αλλά και τόσες άλλες φρουτονεράϊδες, μας προτρέπουν μαζί με τους μικρούς μαθητές να μοιραστούμε τα παραμύθια τους!

Και παιδιά, προσέξτε: H οδηγία που μας δίνουν είναι πως τα παραμύθια τους «..διαβάζονται κατά προτίμηση, με τη συνοδεία μιας νόστιμης φρουτοσαλάτας!..»

Επιμέλεια – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, 17:00-18:00 (ώρα Ελλάδας)

