Παχυσαρκία: Ιατρικές διαστάσεις και τρόποι αντιμετώπισης

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η δημοσιογράφος Νάσια Μπουλούκου θα συνομιλήσει με δύο ειδικούς επί του θέματος στην εκπομπή «Ευ Ζην» της Φωνής της Ελλάδας.

Το πρώτο μέρος της εκπομπής θα εστιάσει στις ιατρικές διαστάσεις της παχυσαρκίας, με τη βοήθεια της Εριφύλης Χατζηαγγελάκη, ομότιμης καθηγήτριας Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία απαντά σε ερωτήματα όπως πότε η παχυσαρκία θεωρείται νόσος, ποιες είναι οι επιπτώσεις της στην καρδιά, τον μεταβολισμό και την ποιότητα ζωής και ποιες σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Στο δεύτερο μέρος, ο κλινικός διαιτολόγος κ. Νίκος Καφετζόπουλος θα μας μιλήσει για τη διατροφή, τις καθημερινές συνήθειες και τις ρεαλιστικές στρατηγικές διαχείρισης βάρους, εξηγώντας τι σημαίνει βιώσιμη αλλαγή, πώς αποφεύγουμε τις ακραίες δίαιτες και πώς χτίζουμε μια υγιή σχέση με το φαγητό.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Νάσια Μπουλούκου Μετάδοση: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

