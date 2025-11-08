«Πεδίο»: Η «Ανήσυχη» Ambient του Bethnal Greener

Το άλμπουμ «Πεδίο» του Bethnal Greener (κατά κόσμον Κωστή Κηλύμη) που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Same Difference Music, θυγατρικού label της έγκριτης ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας Inner Ear, θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

Ο Bethnal Greener έχει στο ενεργητικό του πολλές πειραματικές ηλεκτροακουστικές εργασίες υπογράφοντας είτε με το πραγματικό του όνομα είτε με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί κυρίως το καλλιτεχνικό όνομα. Το «Πεδίο» είναι το πρώτο φωνητικό άλμπουμ του Bethnal Greener.

Ambient ηχοτοπία, ηλεκτρονικός ήχος αλλά και ψήγματα από ηχογραφήσεις περιβάλλοντος, κυριαρχία του ρυθμού και πολύ έντονες basslines στηρίζουν ένα ιδιότυπο spoken word, στακάτες απαγγελίες με θέμα διαπροσωπικές σχέσεις και την αδυναμία διατήρησης τους, όπως επίσης την κοινότητα και την αποξένωση στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας.

Ο τίτλος του δίσκου είναι μια αναφορά στο Πεδίο του Αρεως, τοπόσημο όπου εστιάστηκε η συλλογική, κοινωνική, ακόμα και πολιτισμική ζωή των κατοίκων του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, κατά την διάρκεια τής καραντίνας στην πανδημία, αφήνοντας μετά το πέρας της, μια νέα αίσθηση κενού, απομάκρυνσης και γι’ αυτό ακαθόριστης νοσταλγίας.

Με το «Πεδίο» ο Bethnal Greener καταθέτει μια πειραματική, ελαφρά αινιγματική αλλά και σαγηνευτική εργασία στον χώρο της ambient, ένα χώρο όχι και τόσο συνηθισμένο για την Ελλάδα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας