Περί ξενίας: Η ξεναγός Κορίνα Μοσχίδη στην εκπομπή «Τοπία Ανθρώπων»

Χαῖρε, ξεῖνε, παρ᾽ ἄμμι φιλήσεαι / Ξένε μου, καλωσόρισες, έλα να σε φιλέψουμε

- ΟΜΗΡΟΣ, Οδύσσεια

Καθώς η χρονιά τελειώνει, η εκπομπή «Τοπία Ανθρώπων» με τη Βικτωρία Καβουριάρη λέει ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε ξεναγούς, οδηγούς, εστιάτορες, εμπόρους, ξενοδόχους – όλους εκείνους που αποτελούν με τον τρόπο τους τους πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αυτούς που έγιναν η αφορμή να έρθει στην Ελλάδα ένας "ξένος" για να βιώσει από πρώτο χέρι το συναίσθημα εκείνο και την εμπειρία της φιλοξενίας που αρχικά έμαθε από αφηγήσεις για την Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή φιλοξενεί την ξεναγό Κορίνα Μοσχίδη και ταξιδεύει μαζί της σε γωνιές της Ελλάδας παρέα με επισκέπτες όπως Ιάπωνες - ή ενίοτε και Έλληνες- που και μαθαίνουν να βλέπουν και να αγαπούν αυτή τη χώρα ξανά και ξανά...

Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε κάθε "ξένο", δηλαδή φιλοξενούμενο, που βρέθηκε ανά τα χρόνια, τις δεκαετίες, τις εποχές στον τόπο μας για λίγο ή πολύ, για μία φορά ή ξανά και ξανά…

Επιμέλεια – παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. · Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert



