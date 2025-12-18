«Η Αντωνία και ο Τίμος ανυπομονούν! Σε λίγες βδομάδες έρχονται τα Χριστούγεννα! Από τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη ξεκινούν τις γιορτινές ετοιμασίες! Φτιάχνουν το γιορτινό στεφάνι με την αγαπημένη τους γιαγιά, ψήνουν κουλουράκια σε σχήμα αστεριού, στολίζουν το δέντρο τους και επισκέπτονται το Ζαχαρένιο Χωριό! Καθώς οι μέρες προχωρούν, τα δύο παιδιά γράφουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη και ανυπομονούν για την Πρωτοχρονιά! Τα πρώτα χιόνια πέφτουν το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων και ακούγοντας τον αγαπημένο τους παππού να τους διηγείται την ιστορία της Γέννησης του μικρού Χριστού στη Βηθλεέμ, μαθαίνουν το πιο όμορφο και αισιόδοξο μήνυμα: τα πιο πολύτιμα δώρα είναι αυτά που προσφέρουμε σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη!».



Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00 με 18:00 (ώρα Ελλάδας) την αφήγηση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Περιμένοντας τα Χριστούγεννα» των εκδόσεων Modern Times, σε μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου. Από την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη, δύο μικρά αδέρφια, η Αντωνία και ο Τίμος, μας μιλούν για τον πρώτο στολισμό με το χειροποίητο στεφάνι των Χριστουγέννων που κρέμεται σε κάθε πόρτα, καθώς και για το έθιμο των πρώτων δώρων που παίρνουν τα παιδιά την παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου! Έως την τρίτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, τραγουδούν τα κάλαντα και ακούν για την ιστορία των Χριστουγέννων έχοντας συντροφιά τον αγαπημένο τους παππού! Ποια έκπληξη ετοιμάζουν ακούγοντας για τους τρεις Μάγους που έφεραν δώρα στο νεογέννητο Χριστό; Ένα όμορφο παραμύθι που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους τα παραδοσιακά Χριστούγεννα στη χώρα μας, υμνώντας τις αξίες της προσφοράς και της γενναιοδωρίας!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 -18:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας