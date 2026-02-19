Philip Glass: “Einstein on the beach” («Ο Αϊνστάιν στην Παραλία») – Μέρος Α’

Όπερα σε τέσσερις πράξεις. Σχεδιασμός λιμπρέτου από τον Robert Wilson, πάνω σε κείμενα των Christopher Knowles και Lucinda Childs, αναφορά στο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας "On the Beach" («Στην Παραλία») του Nevil Shute. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 25 Ιουλίου 1976 στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Avignon.

«Έβαλα το σημειωματάριο με τους σχεδιασμούς του Robert Wilson στο πιάνο, κάθισα και άρχισα να συνθέτω κάθε ενότητα, ως ένα πορτρέτο του σχεδίου που είχα μπροστά μου. Η παρτιτούρα του έργου άρχισε να γράφεται την άνοιξη του 1975 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το σημειωματάριο παρέμεινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα επάνω στο πιάνο.»

Κάπως έτσι περιγράφει ο συνθέτης Philip Glass τη γέννηση της όπερας "Einstein on the beach" («Ο Αϊνστάιν στην Παραλία»). Αρχικά ο Glass είχε μια γενικότερη συζήτηση με τον Wilson πάνω τη σκηνική απεικόνιση μεγάλων μορφών της ιστορίας. Ο Charlie Chaplin, αλλά και ο Χίτλερ, υπήρξαν μέρος της κουβέντας αυτής. Ο Glass ήθελε πολύ να μιλήσει για τον Mahatma Gandhi (κάτι που έκανε στην επόμενή του όπερα, "Satyagraha") τελικά όμως κατέληξαν και οι δυο τους στον Albert Einstein. Θα ήταν μια μουσική - ποιητική μελέτη με θέμα τον επιστήμονα, ανθρωπιστή, ερασιτέχνη βιολονίστα και ταυτόχρονα θεμελιωτή της σύγχρονης πυρηνικής φυσικής. Ο Αϊνστάιν θα εμφανιζόταν αρχικά όπως τον γνωρίζουμε από τα σχολικά βιβλία, στη συνέχεια όμως, ως ένας κοινός άνθρωπος με τον οποίο ο θεατής μπορεί εύκολα να ταυτιστεί.

Όπως συμβαίνει στα περισσότερα έργα του Glass, οι δράσεις εκτυλίσσονται παράλληλα, όχι δηλαδή με την παραδοσιακή χρονική αλληλουχία. Έτσι το χθες, το σήμερα και το αύριο έχουν την ίδια δραματική δυναμική, αφού εμφανίζονται ταυτόχρονα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια της συγκεκριμένης όπερας, είναι και ο λόγος που οι θεατές επιτρέπεται να μπαίνουν και να βγαίνουν από την αίθουσα, όποτε το επιθυμούν. Εμείς πάλι, λόγω αυτής ακριβώς της μεγάλης διάρκειας, θα απολαύσουμε το "Einstein on the Beach" σε δύο δόσεις, αυτό και το επόμενο Σάββατο (21 και 28 Φεβρουαρίου) στην εκπομπή "Opera Omnia".

Info:

"Opera Omnia"

Philip Glass: "Einstein on the beach" («Ο Αϊνστάιν στην Παραλία») – Μέρος Α’

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/