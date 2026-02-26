Philip Glass: “Einstein on the beach” («Ο Αϊνστάιν στην Παραλία») – Μέρος Β’

Όπερα σε τέσσερις πράξεις. Σχεδιασμός λιμπρέτου από τον Robert Wilson, πάνω σε κείμενα των Christopher Knowles και Lucinda Childs, αναφορά στο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας "On the Beach" («Στην Παραλία») του Nevil Shute. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 25 Ιουλίου 1976 στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Avignon.

Opus, operis (= το έργο, του έργου). Opera (= τα έργα). Opera omnia (= Άπαντα τα έργα). Μετά από αυτό το σύντομο μάθημα λατινικών, καταλαβαίνουμε την ιδιαιτερότητα του έργου "Einstein on the Beach", που οι δημιουργοί του, Philip Glass και Robert Wilson, το ονόμασαν "opera", εννοώντας όμως στην κυριολεξία «έργο».

Απελευθέρωσαν έτσι την παλαιά μορφή της όπερας από τα παραδοσιακά δεσμά της. Τα κείμενα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένα, καθώς οι ερμηνευτές τραγουδούν μόνο συλλαβές, αριθμούς και λέξεις δίχως συγκεκριμένο νόημα. Οι εικόνες ωστόσο, καθώς και οι μεταφορές που χρησιμοποιούν είναι αφοπλιστικά ισχυρές, την ώρα μάλιστα που η μουσική αναλαμβάνει τον κυρίαρχο ρόλο της απεικόνισης του χρόνου. Μουσικά ιντερλούδια ως συνδετικά τμήματα (knee plays) ανοίγουν, κλείνουν το έργο και συνδέουν τις πράξεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους δύο δημιουργούς ο όρος "knee plays" προκύπτει από το ρόλο που παίζει η άρθρωση των γονάτων (knee-joint) η οποία συνδέει δύο παρόμοια στοιχεία.

Σε δύο παρόμοια μέρη και το δικό μας αφιέρωμα στο τόσο σημαντικό αυτό έργο του Αμερικανού συνθέτη. Και θα το ολοκληρώσουμε αυτό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τις δύο τελευταίες πράξεις, από την αυθεντική πρώτη ηχογράφηση του 1978, υπό τη μουσική διεύθυνση του Michael Riesman.

Info:

"Opera Omnia"

Philip Glass: "Einstein on the beach" («Ο Αϊνστάιν στην Παραλία») – Μέρος Α’

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/