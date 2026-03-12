«Πόλεμος εν πολέμω» του Σπ. Σαμάρα στο Τρίτο από τη Λυρική

Το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ παρουσιάζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και κάθε Παρασκευή στις 20:10 μια σειρά ψηφιακών ηχογραφήσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιλεγμένων έργων Ελλήνων συνθετών, φέρνοντας τους ακροατές σε επαφή με ως επί το πλείστον άγνωστα διαμάντια της Ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Οι «Ραδιοφωνικές Πρεμιέρες» του Τρίτου ξεκινούν με την πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση της οπερέτας σε τρεις πράξεις «Πόλεμος εν πολέμω» του Σπυρίδωνα-Φιλίσκου Σαμάρα, με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Η σειρά ηχογραφήσεων της ΕΛΣ περιλαμβάνει όπερες, οπερέτες, έργα μουσικής δωματίου, τραγούδια για φωνή και ορχήστρα, έργα για πιάνο, καθώς και κουαρτέτα εγχόρδων, συγκεντρωμένα σε δέκα μοναδικά άλμπουμ, τα οποία στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και του καναλιού YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οι ηχογραφήσεις φωτίζουν διαφορετικές όψεις της Ελληνικής μουσικής δημιουργίας σε μια περίοδο έντονων αισθητικών και ιδεολογικών μετασχηματισμών: από τη σχέση με τα μεγάλα Ευρωπαϊκά ρεύματα έως τη διαμόρφωση ενός Ελληνικού αστικού μουσικού θεάτρου. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Στον κατάλογο ξεχωρίζουν έργα καταξιωμένων συνθετών όπως οι Αιμίλιος Ριάδης, Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας, Σπύρος Καρρέρ, Μανώλης Καλομοίρης, Μιχάλης Πονηρίδης, Γεώργιος Μητρόπουλος, Λαμπελέτ, Διονύσιος Λαυράγκας και Βασίλης Καλαφάτης. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ, και τη συμμετοχή πλήθους διακεκριμένων μουσικών και ερμηνευτών. Υπεύθυνος Έργου και επιμελητής του κύκλου ηχογραφήσεων είναι ο σκηνοθέτης και επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αλέξανδρος Ευκλείδης. Πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση του Έργου στάθηκε το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τους μουσικολόγους Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα.

Η σειρά των ψηφιακών ηχογραφήσεων θα μεταδοθεί σε τρεις ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει έργα όπερας και οπερέτας, η δεύτερη τραγούδια και η τρίτη ορχηστρικά έργα.

Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο «Πόλεμος εν Πολέμω», πρώτη οπερέτα του Σπυρίδωνα Σαμάρα, παρουσιάστηκε στις 10 Απριλίου 1914 στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών και σηματοδοτεί όχι μόνο την είσοδο του συνθέτη στον χώρο του ελαφρού μουσικού θεάτρου, αλλά ουσιαστικά και τη γέννηση της ελληνικής οπερέτας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική σκηνή αναζητούσε δικό της αστικό ύφος, ο Σαμάρας επιχειρεί να συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία του με τις απαιτήσεις ενός ευρύτερου κοινού. Η πρόσφατη ανεύρεση του λιμπρέτου στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η κριτική επεξεργασία του μουσικού υλικού επέτρεψαν την πληρέστερη αποτύπωση του έργου, το οποίο επανέρχεται σήμερα ως σημαντικό τεκμήριο της πρώιμης ελληνικής οπερέτας. Η υπόθεση εκτυλίσσεται παραμονές πολέμου σε φανταστική χώρα. Σε ξενοδοχείο κοντά στο μέτωπο συναντώνται στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και κοσμικές παρουσίες. Η άφιξη του πλούσιου Κροίσου με την κόρη του Λευκή προκαλεί ερωτικές και κοινωνικές ίντριγκες. Η Λευκή αγαπά τον λοχαγό Έκτορα και καλείται να υπερασπιστεί την επιλογή της απέναντι σε συμφέροντα και μηχανορραφίες. Ο τίτλος υποδηλώνει τη διπλή σύγκρουση: τον πραγματικό πόλεμο και τον προσωπικό αγώνα των ηρώων. Μετά από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές, η νίκη στο μέτωπο και η αποκάλυψη των δολοπλοκιών οδηγούν σε αίσιο τέλος.

Λιμπρέτο: Γεώργιος Τσοκόπουλος & Ιωάννης Δεληκατερίνης

Προσαρμογή διαλόγων και ραδιοφωνική σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος

Επιμέλεια μουσικού υλικού: Γιάννης Τσελίκας — Κέντρο Ελληνικής Μουσικής



Λευκή: Μαριλένα Στριφτόμπολα

Πεταλούδα: Χρύσα Μαλιαμάνη

Ανδρονίκη: Ελένη Καλένος

Ερασμία: Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Έκτωρ: Γιάννης Χριστόπουλος

Πολυδεύκης: Χρήστος Κεχρής

Μπεμπές: Νικόλας Μαραζιώτης

Φαραμπουτίνης: Γιάννης Σελητσανιώτης

Κατραμάδος: Αντώνης Κορδοπάτης

Κονταρέμος: Ιωάννης Κοντέλλης

Κροίσος: Πέτρος Μαγουλάς



Μουσική Διεύθυνση: Ζωή Τσόκανου

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ Χορωδία τηςΕΡΤ

Διδασκαλία Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Ηχοληψία, μίξη & mastering (MD): Νίκος Θεοδωρακόπουλος — Τμήμα Ηχογραφήσεων Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ

Tonmeister: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (2-6/06 & 10-11/06/2025).

Παρουσίαση, επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

