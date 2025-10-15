«Πολιτικές Δολοφονίες στη Ελλάδα» (B’ Μέρος): ο Γιώργος Σαρρής είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας»

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Σαρρής είναι καλεσμένος την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής, ο συγγραφέας του βιβλίου «Πολιτικές Δολοφονίες στην Ελλάδα» μας μιλάει για τις δολοφονίες των πολιτικών Ίωνα Δραγούμη, Γρηγόρη Λαμπράκη και Παύλου Μπακογιάννη.

Ο κ. Σαρρής μάς περιγράφει καρέ-καρέ τα γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική ιστορία της χώρας. Αποκαλύπτει το μοιραίο λάθος του Ίωνα Δραγούμη που οδήγησε στην εκτέλεσή του, στις 31 Ιουλίου 1920. Κάνει μνεία στον φοιτητή τον Θανάση Γρέβια, που βρέθηκε δίπλα στον Γρηγόρη Λαμπράκη στις τελευταίες του ώρες στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, τον Μάιο του 1963. Τέλος, αναφέρεται εκτενώς στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», στο κέντρο της Αθήνας, στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 - μια δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα και έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχητική επεξεργασία: Νίκος Σαββοργινάκης

Μετάδοση: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

