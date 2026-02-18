Πώς αλλάζει μια συνήθεια

Ένα νέο επεισόδιο της Παυλίνας Βουλγαράκη για την επιστήμη της μικρής αλλαγής.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στο νέο, εμπνευσμένο επεισόδιο του podcast της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» ανοίγει ένα παράθυρο στην επιστήμη του εγκεφάλου και την τέχνη της αλλαγής, παρουσιάζοντας πώς οι μικρές επιλογές στη ζωή μας γράφουν και πάλι την ιστορία μας με επίγνωση και αυτοφροντίδα.

Βασισμένη σε νευροεπιστημονικές έρευνες, η Παυλίνα μας καλεί να δούμε πώς:

η φαντασία ενεργοποιεί τον εγκέφαλο σαν να έχει ήδη συμβεί μια πράξη

οι μικρές νίκες μεταμορφώνουν τον εγκέφαλό μας πιο σταθερά από τις μεγάλες δεσμεύσεις

και η εσωτερική μας «ιστορία» για τον εαυτό μας μπορεί να ξαναγραφτεί

τον κύκλο, το μοτίβο της «συνήθειας»

Με πρακτικές, ευγενικές οδηγίες και ήρεμο λόγο, αυτό το επεισόδιο μας υπενθυμίζει ότι:

δεν είσαι η συνήθειά σου αλλά ο άνθρωπος που μπορεί να τη μεταμορφώσει

αντί για άκαμπτους στόχους, θα ακούσεις πώς να σπάσεις τον κύκλο κάθε συνήθειας που θέλεις να σταματήσεις.

Αυτό το επεισόδιο είναι μια πρόσκληση να δεις τον εαυτό σου να αλλάξει, βήμα βήμα, προς την κατεύθυνση που έχεις ανάγκη.

_________________________________________________________________