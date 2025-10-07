[πρεμιέρα ’25/26] Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου

Ραδιόφωνο

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025, στις 11:05
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Στη νέα σειρά ραδιοεκπομπών του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, το παρελθόν της Ηπείρου ζωντανεύει στον αέρα μέσα από τεκμηριωμένες αφηγήσεις και μαρτυρίες.
Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων εγκαινιάζει τις «Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου», μία νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών κατά την διάρκεια της οποίας το παρελθόν της Ηπείρου θα ζωντανέψει στον αέρα μέσα από τεκμηριωμένες αφηγήσεις και μαρτυρίες. Οι ιστορικές αφηγήσεις βασίστηκαν σε ερευνητικές εργασίες από Προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στις εγκαταστάσεις του Σταθμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στο πρώτο επεισόδιο, η Αμαλία Σένια αφηγείται την πορεία και τη δράση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ενός από τους πλέον χαρακτηριστικούς και αμφιλεγόμενους διοικητές της Οθωμανικής περιόδου στην Ήπειρο. Ισχυρή προσωπικότητα, με επιρροή που ξεπέρασε τα όρια της εποχής και της περιοχής του, ο Αλή Πασάς έμεινε γνωστός ως ο «Λέων της Ηπείρου», με το ερώτημα να παραμένει υπό διερεύνηση: υπήρξε τύραννος ή οραματιστής;

ΕΡΕΥΝΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αμαλία Σένια - Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Άντα Κωσταδήμα & Αργύρης Κλιμαντήρης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας

[!] Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTεcho αμέσως μετά την ραδιοφωνική του μετάδοση.

