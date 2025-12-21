Προτάσεις πολιτισμού από το Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη στριφογυρίζει στο Δεύτερο Πρόγραμμα, κάθε πρωί στις 07:55 και κερνάει μικρά και μεγάλα παιδιά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει στο Ίδρυμα Ευγενίδου και κάθεται πρώτο θρανίο στο Σχολείο των Μάγων- έτοιμη να πετάξει σπίθες για να σταθεροποιήσει τις δυνάμεις της μαγείας.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Η Κόκκινη Σβούρα συναντά τη Φρικαντέλα που μισούσε τα χριστούγεννα αλλά και ένα ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει τα αστέρια και μπαίνει στο Ωδείο Αθηνών και παραμυθένιο κόσμο του Ευγένιου Τριβιζά που ντύνεται με τις πιο ωραίες αφηγήσεις και παιδικές φωνές χορωδίας.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Σήμερα 24 και παραμονή η Κόκκινη Σβούρα ανοίγει με τον συγγραφέα Κυριάκο Χαρίτο το Βιβλίο των δικών σου Χριστουγέννων και νιώθει τι συνδέει μία σταφίδα, ένα κασκόλ και έναν πιγκουίνο. Καλές γιορτές!

Το βιβλίο των δικών σου Χριστουγέννων κυκλοφορεί από το Μεταίχμιο.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Η Κόκκινη Σβούρα κερνά ένα χριστουγεννιάτικο γλυκάκι και εύχεται Χρόνια Πολλά!

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Σήμερα η Κόκκινη Σβούρα ανοίγει το παράθυρό της και βλέπει τα Χριστούγεννα. Σκέφτεται επίσης ότι Όλος ο κόσμος είναι ένα παράθυρό κάθε μέρα όχι μόνο τις γιορτές, και το ανοίγει σήμερα με την ψυχολόγο και συγγραφέα Ζηνοβία Βασιλειάδου.

Το βιβλίο Όλος ο κόσμος ένα παράθυρό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

«Κόκκινη Σβούρα VI»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 7:55