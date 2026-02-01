Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά
Η αγαπημένη μικρών και μεγάλων Κόκκινη Σβούρα κερνά καθημερινά ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα. Καθημερινά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 στις 07:55.
Την εβδομάδα από 02 έως 06 Φεβρουαρίου 2026 ακούμε:
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
Η Κόκκινη Σβούρα μαγεύεται από τη μουσική του Βέρντι και την ευκαιρία να γνωρίσει τον Φάλσταφ γι'αυτό ακριβώς στριφογυρίζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στην ... Όπερα τσέπης.
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
H Κόκκινη Σβούρα πάει Βιβλιοθήκη και διαβάζει το Άνοιξε τα Μάτια. Το νέο και βραβευμένο βιβλίο του Βασίλη Τερζόπουλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υδροπλάνο.
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
Η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει στο Μέγαρο Μουσικής για να Γνωρίσει και πάλι τα Μουσικά Όργανα - ένα αγαπημένο πρόγραμμα που επιστρέφει αυτή τη φορά συμπεριληπτικό και προσβάσιμο σε παιδιά με αισθητηριακές ή /και νευροαναπτυξιακές αναπηρίες.
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
Η Κόκκινη Σβούρα συναντά ένα σκύλο χάσκι και μια άγρια κουκουβάγια και λένε μαζί Ιστορίες για έναν καλύτερο Κόσμο.
Τα βιβλία του Μάνου Μπονάνου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
Η Κόκκινη Σβούρα σηκώνει αυλαία και ανεβαίνει στη σκηνή. Ο Αόρατος Τονίνο, το αγαπημένο παραμύθι του Τζ. Ροντάρι,τις Κυριακές στο Από Μηχανής θέατρο.
«Κόκκινη Σβούρα VI»
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη
Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 7:55
Αν θέλετε να ακούσετε τα podcasts των προηγούμενων σεζόν κάντε κλικ εδώ #podcastDeftero