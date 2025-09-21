Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά

Η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη κερνάει μικρά και μεγάλα παιδιά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα. Καθημερινά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 στις 07:55.

Την εβδομάδα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου ακούμε:

🎈 Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα πάει Βιβλιοθήκη και σκέφτεται ότι με κάποιον τρόπο μαγικό τα πιο σημαντικά πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Το βιβλίο Θυμάμαι των Τζιν Γουίλις και Ρακιέλ Καταλίνα (εκδόσεις Susaeta) σε μετάφραση Ράνιας Μπουμπουρή βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι η άνοια.

🎈 Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα λύνει Μυστήριο στο Τατόι. Το βιβλίο της Έφης Αγγελή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπόν.

🎈 Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα τα πάει πολύ καλά τη νέα χρονιά στο σχολείο και σήμερα λέει Λέξεις Θρανίου με τη διπλανή της, τη συγγραφέα Λένα Διβάνη.

🎈 Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε 3 Διαστάσεις- και γι αυτό ακριβώς στριφογυρίζει στην Εθνική Πινακοθήκη.



🎈 Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και μαθαίνει τα πάντα για το 4adic Kids Festival που φέτος επιστρέφει για τρίτη χρονιά.

«Κόκκινη Σβούρα VI»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 7:55