Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά

Η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη κερνάει μικρά και μεγάλα παιδιά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα. Καθημερινά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 στις 07:55.

Την εβδομάδα από 10 έως 14 Νοεμβρίου ακούμε:

🎈 Δευτέρα 10 Νοεμβρίου:

Όπως κάθε Νοέμβρη, η Κόκκινη Σβούρα κάθεται πρώτη σειρά στο Παιδικό &Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.



🎈 Τρίτη 11 Νοεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα μπαίνει σε Δάση σκοτεινά για να συναντήσει χρυσοκέρατα ελάφια, άγριους λύκους, πουλιά που μιλούν και ήρωες που στο τέλος τα καταφέρνουν - γιατί αυτά είναι τα παραμύθια της Σάσας Βούλγαρη.

🎈 Τετάρτη 12 Νοεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει σε μια θεϊκή μουσική παρέα με τον Καρυοθραύστη και ταξιδεύουν στη Χώρα των Ζαχαρωτών όπως τη δημιουργεί η ομάδα TheaTree στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.

🎈 Πέμπτη 13 Νοεμβρίου:

Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης η Κόκκινη Σβούρα συναντά τον Χάτσικο, συνδέεται με μια μικρή Κουκουβάγια και μαζί με τον Μάνο Μπονάνο λένε Ιστορίες για έναν Καλύτερο Κόσμο.

🎈 Παρασκευή 14 Νοεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα ανεβαίνει στη σκηνή. Σηκώνει αυλαία και ξεκινά ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας με την Αλίκη και ένα λευκό κουνέλι.

Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων στην παιδική σκηνή του Εθνικού.

«Κόκκινη Σβούρα VI»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 7:55