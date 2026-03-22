Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά

Η αγαπημένη μικρών και μεγάλων Κόκκινη Σβούρα κερνά καθημερινά ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 στις 07:55.

Δευτέρα 23 Μαρτίου

Η Κόκκινη Σβούρα μαζί με αρχαιολόγους σκάβει για αρχαία και παίρνει μέρος στην Ανασκαφή της Ιστορίας μας.

Τρίτη 24 Μαρτίου

Η Κόκκινη Σβούρα βρίσκεται στο Μεσολόγγι του 1824 για να συναντήσει τον 12χρόνο Λευτέρη, να μπει στο τυπογραφείο της πρώτης ελληνικής εφημερίδας, να γνωρίσει το Λόρδο Βύρωνα και να διαβάσει πώς γράφεται η Ιστορία της κορυφαίας στιγμής του Αγώνα των Ελλήνων.

Το βιβλίο του Κυριάκου Αθανασιάδη "Η πιο όμορφη λέξη του κόσμου" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Τετάρτη 25 Μαρτίου

Σήμερα η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει με τα παιδιά στην Εθνική Πινακοθήκη για να ζωγραφίσουμε ξανά τους ήρωες του 1821 με τα δικά μας χρώματα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η επανάσταση των χρωμάτων.

Πέμπτη 26 Μαρτίου

Η Κόκκινη Σβούρα και ο συγγραφέας Κώστας Πούλος διαβάζουν Ελληνικά ξανά και συζητούν γιατί αυτά τα κλασσικά έργα και οι νέες διασκευές τους ανήκουν και μιλούν στο dna μας.

Παρασκευή 27 Μαρτίου

Η Κόκκινη Σβούρα σηκώνει αυλαία γιατί όλος ο κόσμος είναι μία σκηνή και όλα είναι πιθανά την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου αρκεί να πεις... τη σωστή ατάκα.