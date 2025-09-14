Ραδιόφωνο

Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά

Καθημερινά στις 07:55
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθε πρωί στις 07:55 η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη κερνάει μικρά και μεγάλα παιδιά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα.

Την εβδομάδα από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου ακούμε:

🎈 Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου:
Το πρώτο κουδούνι έχει μόλις χτυπήσει και η Κόκκινη Σβούρα μπαίνει σε τάξη. Διπλανός της σήμερα για Λέξεις Θρανίου ο συγγραφέας Σάκης Σερέφας.

🎈 Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου:
Σήμερα η Κόκκινη Σβούρα βολτάρει στον Εθνικό Κήπο μαζί με έναν κόκορα και την ομάδα Flux for Art γιατί ο Πλανήτης εκπέμπει SOS και χρειάζεται να αναλάβουμε δράση.

🎈 Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου:
Το πρώτο κουδούνι έχει μόλις χτυπήσει και η Κόκκινη Σβούρα μπαίνει σε τάξη. Διπλανή της σήμερα για Λέξεις Θρανίου η συγγραφέας Έφη Αγγελή.

🎈 Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου:
Η Κόκκινη Σβούρα ανοίγει πανιά με μια νέα φίλη και μαζί ετοιμάζονται για βόλτες στους δρόμους πόλης, για τα πιο μακρινά, τα πιο ευφάνταστα, τα πιο αλληλέγγυα ταξίδια. Καλωσεβρίσκω Μικρή Σχεδία!!

🎈Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου:

Η Κόκκινη Σβούρα ανεβαίνει στη σκηνή... Σηκώνει αυλαία και ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι - ίσως το πιο μαγικό. Ξεκινά το ταξίδι της Οδύσσειας. Η Οδύσσεια του Ομήρου από το Μικρό Βορρά στο θέατρο Νους από τις 27 Σεπτεμβρίου.

«Κόκκινη Σβούρα VI»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 7:55

Αν θέλετε να ακούσετε τα podcasts των προηγούμενων σεζόν κάντε κλικ εδώ #podcastDeftero

