«ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ»: Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο έντεκα καθοριστικών προσωπικοτήτων για τη νεοελληνική τέχνη

Την Πέμπτη, 9 Οκτώβρη, στις 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, είναι αφιερωμένη στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο» που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Μουσείο Μπενάκη και θα διαρκέσει ως 11/01/2026.

Η έκθεση μελετά την πρώτη γραφή και την εξέλιξη έντεκα καθοριστικών προσωπικοτήτων για τη νεοελληνική τέχνη: των Σπύρου Βασιλείου, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Α. Τάσσου, Βάσως Κατράκη, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Δημήτρη Μυταρά, Γιάννη Γαΐτη και Χρύσα Ρωμανού.

Η Χάρις Κανελλοπούλου, ιστορικός τέχνης και συνεπιμελήτρια της έκθεσης, μας μιλά για το σκεπτικό, το περιεχόμενο και τη στόχευση της έκθεσης.

Στη συνέχεια, η ιστορικός τέχνης, Πολύνα Κοσμαδάκη, μας μυεί στη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου εικαστικού της Διασποράς, Χρύσας Ρωμανού.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση:Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, 04:00 ώρα Ελλάδας.

