Κύκλος 3ος, επεισόδιο 13ο: «Queen: Μια νύχτα στην όπερα που διαρκεί πενήντα χρόνια»

Ένα από τα πιο σημαντικά και δημοφιλή άλμπουμ του ροκ κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες πριν από πενήντα χρόνια: το “A night at the opera” των Queen. Ευκαιρία για ένα νέο επεισόδιο του Flashback.

Ακούστε από τον Φώτη Απέργη πόσα και ποια ετερόκλητα μουσικά είδη συναντώνται απροσδόκητα δημιουργικά σ’ αυτό το άλμπουμ.

Ποιόν καταγγέλλει ο Freddie Mercury ήδη στο πρώτο του τραγούδι. Ποιο ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο δηλώνει ερωτευμένος ο Ρότζερ Τέιλορ στο ομότιτλο κομμάτι. Για ποιαν γράφτηκε η μοναδική ερωτική εξομολόγηση του δίσκου. Ποια σχέση είχαν οι πρωτοπόροι Αμερικανοί κωμικοί αδελφοί Μαρξ με τον τίτλο του άλμπουμ. Ποια υπήρξαν τα ασυνήθιστα μουσικά όργανα που συνέδραμαν στην εξαιρετική ενορχήστρωση. Σε ποιες προσωπικότητες και σε ποιους μυθικούς ήρωες αναφέρεται το περίφημο Bohemian Rhapsody που ερμηνεύει με μοναδικό οίστρο ο Mercury. Και ποιοι άλλοι το τραγούδησαν στο πέρασμα των δεκαετιών.

“FLASHBACK” με τον Φώτη Απέργη

Απρόβλεπτες ιστορίες γύρω από προσωπικότητες που αγαπήσαμε και που ανήκουν στον συλλογικό μας μύθο.

