Ραδιόφωνο

Radio 80’s: Κάνε rewind! Ζήσε τα 80s από την αρχή!

Από Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 αποκλειστικά στο ERT εcho

To mood διαδικτυακό ραδιόφωνο της χρυσής δεκαετίας της pop μουσικής, της ντισκομπάλας, του synthesizer, της κασέτας και του…Walkman έρχεται στην πλατφόρμα του ERT εcho για να ξαναζήσουμε τη χρυσή εποχή του MTV και των πρώτων μουσικών videoclips.

Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στο ERT εcho κάνουμε rewind και ζούμε τη δεκαετία του ’80 από την αρχή με το Radio 80’s.

To mood διαδικτυακό ραδιόφωνο της χρυσής δεκαετίας της pop μουσικής, της ντισκομπάλας, του synthesizer, της κασέτας και του…Walkman έρχεται στην πλατφόρμα του ERT εcho για να «ξανά» ζήσουμε τη χρυσή εποχή του MTV και των πρώτων μουσικών videoclips.

Ακούμε φανατικά από Madonna, Whitney Houston, The Police και Prince μέχρι Depeche Mode, Queen, Wham και Bananarama!

Volume up για Big in Japan, Wild Boys, Like a Virgin, Roxanne και Sweet Dreams, Wake me up before you go- go, Take on me και πολλά ακόμα!!

Υ.Γ. Μείνετε συντονισμένοι και κάνετε refresh στη σελίδα του ERT εcho γιατί κάθε Δευτέρα του Δεκεμβρίου έχουμε ετοιμάσει και μια νέα μουσική έκπληξη.

