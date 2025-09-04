Αδελφοί Κακουλίδη, Συνεχιστές μιας Μακραίωνης Παράδοσης           

Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στους Νικόλαο & Γεώργιο Κακουλίδη, δύο αδέλφια με καταγωγή από τον Πόντο που έγραψαν την δική τους ιστορία στον τομέα που λέγεται Βυζαντινή Μουσική και Παραδοσιακό Τραγούδι.

Από την Βόρειο Ελλάδα στην Αθήνα και από εκεί στην μακρινή Αμερική άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα μελοποιώντας, ηχογραφώντας, διδάσκοντας αλλά και ψάλλοντας αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι ουσιαστικά στην μουσική.

Μαζί με τούς συνεχιστές του έργου τους Ιωάννη Κακουλίδη και Σπύρο Κανέλλο, θα μιλήσουμε για τη ζωή και το έργο των δύο σημαντικών δημιουργών, ακούγοντας παράλληλα ύμνους από την περίφημη «Χορωδία Κακουλίδη» καθώς και παραδοσιακά τραγούδια από τον μαρτυρικό Πόντο.

Infο

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Σαββατοκύριακα 06-07 & 13-14 Σεπτεμβρίου, 2025, 07:00

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.