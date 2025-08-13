«Δεκαπενταύγουστος»: Μια Ταινία, Ένας Συνθέτης

Με την ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη «Δεκαπενταύγουστος» ταξιδεύει την Παρασκευή 15.08.2025 στις 8 το βράδυ το INTERCITY από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Βρίσκουμε, έτσι την αφορμή για μια εκτενή αναφορά στο έργο του συνθέτη της πρωτότυπης μουσικής της ταινίας Άκη Δαούτη (6.10.1960 – 4.2.2023), που γνωρίσαμε κυρίως από τις εμπνευσμένες ενορχηστρώσεις του στην Ελληνική δισκογραφία.

Τον Άκη Δαούτη όμως γνωρίσαμε και από την μουσική του για τις ταινίες:

«Από την άκρη της Πόλης» σκηνοθεσία Κωσταντίνος Γιάνναρης , 1998 ,

σκηνοθεσία , , «Μάτια από νύχτα» σκηνοθεσία Περικλής Χούρσογλου , 2003 ,

σκηνοθεσία , , «Η πόλη των θαυμάτων» σκηνοθεσία Δημήτρης Αθανίτης , 2005 ,

σκηνοθεσία , , «Μαραθώνιος» σκηνοθεσία Αντώνης Κόκκινος, 2004, κ.α.

Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι η σημαντική του δραστηριότητα στον τομέα της ηλεκτρονικής μουσικής , με την οποία ασχολήθηκε συνειδητά και δημιουργικά αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο.

Το πρώτο του προσωπικό έργο για μαγνητοταινία, "Crystal Forest", φτιάχτηκε στο σύστημα της Πολυαγωγίας του ΚΣΥΜΕ (Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας). Το έργο αυτό έχει ως αρχική πηγή ήχους κρυστάλλων και παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 1986 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παρουσία του Ιάννη Ξενάκη, στο σύστημα της Πολυαγωγίας (UPIC) του οποίου άρχισε να εργάζεται εκείνη τη χρονιά.

Η επόμενη σύνθεση του "Solar Rain" βραβεύτηκε με διεθνή διάκριση στο 15ο Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής, στην Μπουρζ της Γαλλίας. Το 1988 το έργο του "Into the Light" προκρίθηκε από την διεθνή επιτροπή για τις Παγκόσμιες Μουσικές Ημέρες 1988 του Χονγκ Κονγκ.

Από την εκπομπή θα ακούσουμε επιλεγμένα αποσπάσματα από την μουσική του για τον «Δεκαπενταύγουστο» (2001), αλλά και μερικές από τις συνθέσεις του στο άλμπουμ "ΑΚΙS: Space, Time and Beyond" (2017) που περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα του της περιόδου 1986-2016, δίνοντάς μας μια πλήρη (και συχνά ανατρεπτική) εικόνα της πολύμορφης και πολυποίκιλης δραστηριότητας του πρόωρα χαμένου συνθέτη και οραματιστή των ήχων.

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Λιοντή

INFO

Intercity με το Θάνο Φουργιώτη

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

και κάθε Παρασκευή στις 20:00

Μια εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες: εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής.

Με αφορμή ένα θέμα, μια σκέψη, ένα πρόσωπο, ένα βιβλίο, μια ταινία, ένα γεγονός ανακατεύουμε ντοκουμέντα, σελίδες βιβλίων, κείμενα, ήχους, μουσική, λόγο και πάμε ταξίδι σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/