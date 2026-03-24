Ένας Ραδιοφωνικός Διάλογος για τη Μη Ανθρώπινη Ζωή

Από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Μαρτίου, το Τρίτο Πρόγραμμα μεταφέρει το στούντιό του καθημερινά, 12:00 με 15:00, στο φουαγιέ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), συμμετέχοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο που ανοίγει η έκθεση-παρέμβαση: «Why look at animals? – Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή».

Με αφετηρία το επιδραστικό ομότιτλο δοκίμιο του John Berger, η έκθεση θέτει υπό αμφισβήτηση τον ανθρώπινο «εξαιρετισμό» και μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τα ζώα ως όντα με ενσυναίσθηση, νοημοσύνη και δικαιώματα.

Αναζητώντας τα ίχνη της σχέσης ανθρώπου και ζώων στη μουσική, την τέχνη και την ηθική, οι παραγωγοί του Τρίτου Προγράμματος Χρίστος Παπαγεωργίου , Πάρις Μέξης (27 & 28/3) και Μενέλαος Καραμαγγιώλης (28/3) και η δημοσιογράφος Βασιλική Χαϊνά (26/3), θα παρουσιάσουν από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μουσείου μουσικές συνθέσεις εμπνευσμένες από το ζωικό βασίλειο — από τον λυρισμό της κλασικής παράδοσης έως τους πειραματικούς ήχους του σήμερα.

Παράλληλα, θα συνομιλήσουν με καλλιτέχνες, επιμελητές και ανθρώπους του Μουσείου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια νέα, αρμονική διαειδική συνύπαρξη, αλλά και τις αθέατες πλευρές μιας συστηματικής βίας του ανθρώπινου είδους προς τα ζώα, η οποία συχνά παραμένει «ντροπιαστικά αόρατη».

Στα μικρόφωνα του Τρίτου θα βρεθούν οι: Κωστής Βελώνης, Αλέξανδρος Γεωργίου, Κατερίνα Γρέγου, Θανάσης Δεμίρης, Ελένη Κούκου, Εύα Μανιδάκη, Νίκος Μάρκου, Άννα Μυκονιάτη, Janis Rafa, Πάνος Σκλαβενίτης, Σταμάτης Σχιζάκης, Θεόφιλος Τραμπούλης, Μαρία Τσάγκαρη, Δημήτρης Τσουμπλέκας και Ιόλη Τζανετάκη.

Επίσης, στην εκπομπή της Πέμπτης 26 Μαρτίου, θα παρουσιαστεί το 35λεπτο ηχητικό ντοκιμαντέρ «Οι Ευτυχείς δεν έχουν Ιστορία», που αποτελεί μέρος της έκθεσης. Πρόκειται για μια παραγωγή του ΕΜΣΤ σε σενάριο, σύλληψη και εκτέλεση της Μαρίας Τσάγκαρη, με πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα, αφήγηση της Σοφίας Κόκκαλη και ηχοληψία/μοντάζ του Λέανδρου Ντούνη.

Ηχοληψία: Αργύρης Παντελιάδης, Παναγιώτης Στούπης, Σπύρος Ηλιάδης.

