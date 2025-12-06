εψΕΠαφή: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ | Γιατί να πάω σε έναν ψυχολόγο;
Πότε είναι η σωστή στιγμή να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία; Γιατί να πάμε σε έναν ψυχολόγο; Και πώς ξεπερνάμε τα στερεότυπα που μας κρατούν πίσω; Στο δεύτερο επεισόδιο της «εψΕΠαφής» σπάμε μύθους, μιλάμε ανοιχτά και βρίσκουμε το κίνητρο για το ταξίδι προς την ψυχική ηρεμία και γαλήνη.
🔗 Ακούστε το επεισόδιο κάνοντας κλικ εδώ!
Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ERTεcho: Αργύρης Κλιμαντήρης
Παραγωγή © ΕΡΤ Ιωάννινα 2025
- - - - -
ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Τηλεφωνήστε στο 26510 74371 (γραμματεία) - 26510 27230 (στούντιο)
● Στείλτε τα e-mail σας στο ertioanninon@ert.gr
● Βρείτε μας στο Facebook: ΕΡΤ Ιωάννινα
● Ακολουθήστε μας στο Instagram: @ertioannina
AKOYΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Σε Ζωντανή Ροή 24/7 στο ERTεcho.gr και την εφαρμογή ERTεcho.
● Στα FM για τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία:
88,2MHz Λιγκιάδες • 90,2MHz Πολύγυρος Δωδώνης • 90,8MHz Καναλλάκι • 98,7MHz Τετράκωμο • 100,3MHz Ακαρνανικά • 103,3MHz Μανωλιάσσα • 107,3MHz Δεμάτι • 107,9MHz Γρανιτσοπούλα
#ERTioannina - Ο Αισθητήρας της ΕΡΤ στην Ήπειρο.