εψΕΠαφή: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ | Γιατί να πάω σε έναν ψυχολόγο;

Πότε είναι η σωστή στιγμή να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία; Γιατί να πάμε σε έναν ψυχολόγο; Και πώς ξεπερνάμε τα στερεότυπα που μας κρατούν πίσω; Στο δεύτερο επεισόδιο της «εψΕΠαφής» σπάμε μύθους, μιλάμε ανοιχτά και βρίσκουμε το κίνητρο για το ταξίδι προς την ψυχική ηρεμία και γαλήνη.



🔗 Ακούστε το επεισόδιο κάνοντας κλικ εδώ!



Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ERTεcho: Αργύρης Κλιμαντήρης



Παραγωγή © ΕΡΤ Ιωάννινα 2025



