εψΕΠαφή: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ | Γιατί να πάω σε έναν ψυχολόγο;
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πότε είναι η σωστή στιγμή να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία; Γιατί να πάμε σε έναν ψυχολόγο; Και πώς ξεπερνάμε τα στερεότυπα που μας κρατούν πίσω; Στο δεύτερο επεισόδιο της «εψΕΠαφής» σπάμε μύθους, μιλάμε ανοιχτά και βρίσκουμε το κίνητρο για το ταξίδι προς την ψυχική ηρεμία και γαλήνη.
🔗 Ακούστε το επεισόδιο κάνοντας κλικ εδώ!

Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ERTεcho: Αργύρης Κλιμαντήρης

Παραγωγή © ΕΡΤ Ιωάννινα 2025

ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Τηλεφωνήστε στο 26510 74371 (γραμματεία) - 26510 27230 (στούντιο)
● Στείλτε τα e-mail σας στο ertioanninon@ert.gr
● Βρείτε μας στο Facebook: ΕΡΤ Ιωάννινα
● Ακολουθήστε μας στο Instagram: @ertioannina

AKOYΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
Σε Ζωντανή Ροή 24/7 στο ERTεcho.gr και την εφαρμογή ERTεcho.
Στα FM για τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία:
88,2MHz Λιγκιάδες •󠁏󠁏 90,2MHz Πολύγυρος Δωδώνης 󠁯 •󠁏󠁏 90,8MHz Καναλλάκι •󠁏󠁏 98,7MHz Τετράκωμο 󠁯 •󠁏󠁏 100,3MHz Ακαρνανικά 󠁯 •󠁏󠁏 103,3MHz Μανωλιάσσα 󠁯 •󠁏󠁏 107,3MHz Δεμάτι 󠁯 •󠁏󠁏 107,9MHz Γρανιτσοπούλα

#ERTioannina - Ο Αισθητήρας της ΕΡΤ στην Ήπειρο.

